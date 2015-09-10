الولايات المتحدة تعتزم قبول المزيد من اللاجئين السوريين دون تحديد عدد

قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى لأعضاء الكونجرس إن الولايات المتحدة تعتزم قبول المزيد من اللاجئين السوريين، لكن المسؤولين الأمريكيين لن يناقشوا فى العلن اعداد اللاجئين المزمع قبولهم.

" وقال كيرى "نحن ملتزمون بزيادة أعداد اللاجئين الذين نقبلهم، ونحن بصدد دراسة العدد الذى نستطيع قبوله بدقة تبعا لتطورات الأزمة فى سورية وأوروبا"، وذكر مسؤول رفيع المستوى فى وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة كانت تخطط لزيادة عدد اللاجئين السوريين الذين تقبلهم حتى قبل تدفق طالبى اللجوء المتزايد إلى أوروبا مؤخرا ، لكنها ستقوم بذلك من خلال عملية مدروسة و" متأنية "، وأشار إلى أن فحص طالبى اللجوء يستغرق 24-18 شهرا قبل قبولهم.

وفى العام الماضى ،أعادت الولايات المتحدة توطين 70 ألف لاجئ من مختلف أنحاء العالم، كما أعادت توطين حوالى 1300 لاجئ سورى على مدار 11 شهرا حتى شهر أغسطس الماضي..

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