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مشادة بين زوجة خيرت الشاطر ولجنة الحريات بنقابة المحامين

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مشادة بين زوجة خيرت الشاطر ولجنة الحريات بنقابة المحامين مشادة بين زوجة خيرت الشاطر ولجنة الحريات بنقابة المحامين
انتهى منذ قليل، مؤتمر حريات نقابة المحامين الذى عقد مساء اليوم الأربعاء لمناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الخاص بزيارته لسجن العقرب، وسط حضور عدد من الحقوقيين وأهالى السجناء، فى حين أعتذر عن الحضور عدد من ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ممن شاركوا فى أعداد التقرير رغم توجيه لجنة الحريات دعوة رسميه لهم للمشاركة فى المؤتمر.

وشهد نهاية المؤتمر مشادات كلامية بين أهالى المساجين الذين من بينهم زوجة المهندس خيرت الشاطر القيادى الإخوان المحكوم عليه بالإعدام، وذلك بسبب عدم إتاحة المنظمين لهم، بإلقاء كلمتهم فى المؤتمر، كما أنهم -أى أهالى المساجين-لم يتمكنوا من عرض شهادتهم.

وأصدرت لجنة حريات المحامين بيان بشأن المشادة التى حدثت بين أهالى السجناء وأعضاء من النقابة، نهاية مؤتمر مناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن سجن العقرب.

وجاء فى البيان أن منظمى المؤتمر تركوا مساحة مفتوحة لسماع شهادات خمس من أهالى السجناء وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر لمدة ساعة إلا أنه أستمر لأكثر من ساعتين لإتاحة الفرصة أمام أهالى السجناء لعرض شكواهم وتسجيل موقفهم الرافض للتقرير.

وأوضحت اللجنة أن كل أهدافها ومساعيها تصب فى مصلحة حقوق وحريات المواطنين كل ولا تقوم أنشطة اللجنة على التصنيف أو التسييس كما تؤكد اللجنة على أنها تهتم بصغار المسجونين قبل القيادات وأهالى السجناء أمامها سواء .
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