القبض على ضابطين قطريين تحرشا بمضيفة مصرية فى مطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء، القبض على ضابطين قطريين تحرشا بمضيفة مصرية فوق السحاب وأحالتهما للنيابة، رغم تدخل السفير القطرى لدى مصر لاحتواء الأزمة والتصالح دون إجراء ضد المتحرشين.

وصرحت مصادر بالمطار، أنه بعد وصول رحلة الخطوط القطرية رقم ١٣٠١ والقادمة من الدوحة تلقى رجال الأمن بلاغا من "سها. س" ٢٨ عاما مضيفة بالخطوط القطرية، ضد كل من عيسى سيف محمد، ومنصور راشد ضابطى شرطة قطريين بالتحرش بها، وعندما نهرتهما قاما بسبها وتهديدها فاشتكت لقائد الطائرة.

وعندما تبين الضابطين سوء موقفهما اتصلا بسفير قطر لدى مصر، حيث أرسل مندوبين للمطار وحاول احتواء الأمر بالتصالح، إلا أن المضيفة أصرت على تحرير محضر لهما، وهو ما وتم تحرير محضر للقطريين والقبض عليهما وإحالتهما للنيابة.

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