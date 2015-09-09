البابا تواضروس يعلن إيقاف عظته ويحدد الأول من نوفمبر لعودتها

أعلن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إيقاف عظته الأسبوعية من اليوم وحتى الأربعاء الأول من شهر نوفمبر.

وقال البابا خلال عظته التى ألقاها اليوم من كنيسة مارمرقس المعادى، إن انشغاله بالزيارات الرعوية فى السويد والدنمارك والولايات المتحدة وكذلك أثيوبيا هو السبب وراء إيقاف العظة، مؤكدا أن الكنيسة ليست مكانًا للترقيات، فالترقى فى الكنيسة هو التواضع وخدمة الآخرين، مضيفًا: النفس تحتاج إلى التواضع والجسد بلا ثوب عار وكذلك النفس بلا تواضع.

وأضاف البابا، التواضع ليس تمثيلًا بل يخرج من الداخل إلى الخارج، والتواضع ليس إنك تحقر إمكانياتك ومواهبك ولا يعنى أن تقلل من شأنك أمام الآخرين بل هو أن تحرر نفسك من التفكير فى ذاتك.

وروى البابا حكاية حدثت له أثناء خدمته فى ليبيا فقال، كنت أخدم فى كنائسنا فى ليبيا، وكان هناك راهبات أوروبيات كاثوليك، طلبنا من الراهبات أن نستخدم صالة لديهن فى الكنيسة ليجتمع فيها مع الأقباط، فرحبوا بنا ووافقوا، وكان لديهم حديقة مزروعة وبها تمثال للعذراء.

واستطرد البابا: ففوجئت أن أولاد كنيستنا قطفوا كل ورد الحديقة، وعجزت عن التصرف فى هذا الموقف، لاحظت راهبة تسمى استير إحراجى، وأخذت الورد وقالت إن الأطفال قطفوا الورد لكى أضعه للعذراء ووضعته أمام صورتها، وأعطتنى الراهبة درسًا فى التواضع.