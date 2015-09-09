أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب والوفد الوزارى المرافق يعودون من تونس بعد زيارة استغرقت يومين

Google+ Print
محلب والوفد الوزارى المرافق يعودون من تونس بعد زيارة استغرقت يومين محلب والوفد الوزارى المرافق يعودون من تونس بعد زيارة استغرقت يومين
عاد إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق له، قادمًا من تونس، بعد زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، ونقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تناولت تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وسبل دعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

وترأس المهندس إبراهيم محلب، خلال الزيارة الجانب المصرى، فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، تم خلالها بحث سبل تطوير ودفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، وتم فى ختامها التوقيع على ١٦ مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذى، شملت مختلف مجالات التعاون.


>- محلب تعليقا عن واقعة المؤتمر الصحفى بتونس: لم أنسحب وأصريت على عقد المؤتمر رغم التحذيرات وعندنا قدرة الدفاع عن مبادئنا.. ويؤكد: "أه بدخل فى كافة التفاصيل وبتابع بنفسى".. ومصر بها 300 ألف سورى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365