محلب والوفد الوزارى المرافق يعودون من تونس بعد زيارة استغرقت يومين

عاد إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق له، قادمًا من تونس، بعد زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، ونقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تناولت تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وسبل دعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

وترأس المهندس إبراهيم محلب، خلال الزيارة الجانب المصرى، فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، تم خلالها بحث سبل تطوير ودفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، وتم فى ختامها التوقيع على ١٦ مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذى، شملت مختلف مجالات التعاون.

- محلب تعليقا عن واقعة المؤتمر الصحفى بتونس: لم أنسحب وأصريت على عقد المؤتمر رغم التحذيرات وعندنا قدرة الدفاع عن مبادئنا.. ويؤكد: "أه بدخل فى كافة التفاصيل وبتابع بنفسى".. ومصر بها 300 ألف سورى