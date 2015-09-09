"محلب": إحياء اللجنة المصرية التونسية يعكس الإرادة فى توطيد العلاقات

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا المصرية التونسية لم تنعقد منذ 5 سنوات وانعقادها فى هذا التوقيت مهم للغاية، مشيرًا إلى أن هناك تطابقا كبيرا بين وجهات النظر بين البلدين، وتوقيع الاتفاقيات وإحياء اللجنة العليا المصرية التونسية يعكس إرادة قوية فى توطيد العلاقات والتكامل.

وأضاف محلب خلال حديث مع القناة الوطنية التونسية الأولى، وبث مشترك مع التليفزيون المصرى، أن مصر وتونس يواجهان تحديات كبيرة وأمامهما طموحات كبيرة لشعبهما، وتقارب كبير جدًا بين الشعبين المصرى والتونسى، موضحًا أن كل حقيبة من الوزارات التى ترافقه تعمل على تفعيل الاتفاقات الحيوية بين البلدين.

ووجه محلب الشكر لتونس رئيساً وحكومة وشعباً على استقباله فى زيارته للبلاد.

محلب يغادر تونس بعد ترؤسه اللجنة العليا المصرية التونسية