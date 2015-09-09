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تكبير طراز طائرة مصر للطيران المتجهة غدا لشرم الشيخ لاستيعاب أكبر عدد من الركاب

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تكبير طراز طائرة مصر للطيران المتجهة غدا لشرم الشيخ لاستيعاب أكبر عدد من الركاب تكبير طراز طائرة مصر للطيران المتجهة غدا لشرم الشيخ لاستيعاب أكبر عدد من الركاب
قررت للطيران فى حال تحسن الأحوال الجوية فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، تكبير طراز رحلتها رقم 281 المتجهة ظهر غدا من مطار القاهرة إلى مطار شرم، كذلك رحلة العودة رقم 282 القادمة من شرم الشيخ إلى طراز البوينج B777-200 التى تتسع لعدد 319 راكبا بدلا من طراز البوينج B737-800 التى تتسع لعدد 144 راكبا وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم اليوم الأربعاء، إلى شرم الشيخ بسبب العاصفة الترابية.

ويتابع مركز العمليات الجوية لمصر للطيران موقف الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ أولا بأول.

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مصر 365

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