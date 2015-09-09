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ضبط مطلوب فى أحكام قضائية بحوزته أقراص مخدرة بأحد القطارات بقنا

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ضبط مطلوب فى أحكام قضائية بحوزته أقراص مخدرة بأحد القطارات بقنا ضبط مطلوب فى أحكام قضائية بحوزته أقراص مخدرة بأحد القطارات بقنا
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة السكك الحديد من ضبط عامل مطلوب ضبطه في حكمين قضائيين وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

تلقي اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات اخطارا يفيد بضبط ياسر ع أ – سن 35 عامل ومقيم دائرة مركز شرطة ابو تشت – قنا حال تواجده داخل القطار رقم 732 ( سوهاج / نجع حمادي ) حال توقفه بمحطة بهجورة وبحيازته 18 شريط لعقار التامول المخدر بإجمالي ( 180 ) قرص.

و تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه القضيتين رقمي 982/2005 جنح مركز شرطة ابو تشت "تبديد" غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات بجلسة 21/10/2012 .

= 2025/2014 جنح مركز شرطة ابو تشت " تبديد " غيابي بالحبس لمدة 24 ساعة بجلسة 29/3/2015 .
>تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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مصر 365