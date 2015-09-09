مصرع ربة منزل وإصابة 3 فى حادث تصادم بين سيارة نقل و"توكتوك" بسوهاج

شهد طريق المستعمرة بناحية قرية الجلاوية دائرة مركز شرطة ساقلته وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية توك توك، نتج عن الحادث وفاة ربة منزل وإصابة 2 تم نقل الجثة للمشرحة المستشفى المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تامين الطرق بوقوع حادث تصادم على طريق فرعى ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 6815 س.ت.ع بمقطورة رقم 60058 غربية قياد محمود مح ع28 عاما حاصل على دبلوم تجارة ويقيم سمنود غربية ودراجة بخارية " توك توك " بدون لوحات معدنية قيادة أحمد ع بخيت 16 عاما طالب ويقيم الجلاوية دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة فاطمة محمد يحى 55 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية من مستقل الدراجة البخارية أثر إصابتها " بنزيف حاد بالمخ " وإصابة قائد التوك التوك " باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح رضية وكدمات بفروة الرأس " و فتحى محمد فتحى البدرى 11 عاما طالب ويقيم بذات الناحية "بجرح رضى متهتك وكسر بعظمة الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ وغيبوبة " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى و دعاء عبد الغفار شرف 27 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية نجلة المتوفاة " بكسور متعددة بالأضلع اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج ".

وبسؤال نجل المتوفاة صلاح عبد الغفار شرف 45 عاما حاصل على دبلوم تجارة ويقيم بذات الناحية أتهم قائد السيارة والتوك توك بالتسبب فى وفاة والدته وإصابة شقيقته.

ونفى الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم التحفظ على السيارة والتوك توك طرفا الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4851 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.