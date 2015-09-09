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للحاج.. 8 أطعمة ومشروبات تديك طاقة وتساعدك على أداء المناسك

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للحاج.. 8 أطعمة ومشروبات تديك طاقة وتساعدك على أداء المناسك للحاج.. 8 أطعمة ومشروبات تديك طاقة وتساعدك على أداء المناسك
عند الذهاب للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، يسعى الحجاج لأداء المناسك التى تحتاج إلى طاقة وقدرة على تحمل مشقتها، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات الصحية التى تساعد على منح الجسم الشعور بالطاقة والقدرة على التحمل والوقاية من الأمراض المعدية، كنزلات البرد، أو الالتهاب الرئوى أو ما شابه ذلك.

وفى هذا السياق تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن التغذية السليمة والتى تحتوى على جميع العناصر الغذائية، التى تساعد على تقوية الجهاز المناعى للجسم، تقلل من احتمالية إصابة الحاج بالأمراض الوبائية.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية د.علا، بعض الأطعمة والمشروبات الهامة لصحة الحاج أثناء تواجده فى الأراضى المقدسة، ومنها:

1- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة.
>2- تناول الخبز البلدى الذى يحتوى على الردة، لأنه يمد الجسم بالعناصر الهامة.
>3- التمر أثناء وجبة الإفطار يمد جسم الحاج بالطاقة والنشاط.
>4- على الحاج الاهتمام بتناول الحليب والأجبان.
>5- الماء من اهم العناصر للحاج، لأنها تساعده على تقبل درجات الحرارة المرتفعة، وتحد من فقدانه لسوائل الجسم.
>6- لتقوية جهازه المناعى عليه تناول ملعقة من العسل الأبيض فى الصباح على الريق.
>7- للحاج المصاب بارتفاع فى ضغط الدم، عليك تناول كوب من الكركديه البارد يوميا، حتى تحافظ على نسبة ارتفاعه.
>8- عند شعورك بالقلق والتوتر، يمكنك تناول كوب من الينسون.

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مصر 365