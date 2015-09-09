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لو عندك وسواس قهرى وقلق نفسى عالج نفسك بالرياضة

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لو عندك وسواس قهرى وقلق نفسى عالج نفسك بالرياضة لو عندك وسواس قهرى وقلق نفسى عالج نفسك بالرياضة
الوسواس والاضطرابات النفسية الناتجة عن القلق النفسى مشكلة تزعج المريض بها، وقد تتطور إلى حد المرض النفسى والإصابة بمشكلات واضطرابات نفسية خطيرة.

الدكتور محمد عادل، أخصائى النفسية، أكد خلال حديثه عن المشكلات النفسية والاضطرابات والوساوس، أنها علامات تدل على الاضطراب النفسى أو العاطفى للإنسان، وتجعله غير متزن وغير قادر على التفاعل مع الآخرين بشكل متزن، ولا التعاطى مع نفسه بشكل سليم.

الرياضة تشتت الذهن عن الوساوس والقلق
>ومن هنا أكد عادل أن البعض يغفل أهمية الرياضة فى علاج بعض الاضطرابات النفسية، فأغلب الظن بالرياضة أنها تساعد ممارسها بدنيا وتزيد من طاقته وقوته وتقيه الأمراض العضوية، إلا أن لها جانبا وفوائد خفية لا يعيها البعض، فهى قادرة على تخليص المريض من اضطراباته النفسية والعاطفية أيضا.

وأوضح أخصائى النفسية أن ممارسة الرياضة بانتظام، خاصة تلك التى ينتظم فيها المريض باحترافية فى مواعيد تمارين بدنية يومية، مع تمارين الاسترخاء والهدوء النفسى، وممارسة اليوجا، والصفاء الذهنى، تساعد على التحكم فى الأعصاب، وتشتت الانتباه والتركيز على الوساوس والاضطرابات النفسية وأشكالها المختلفة، وتساعد على اضفاء الرضاء النفسى عن الذات، مما يجعله يتخلص من وساوسه.

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