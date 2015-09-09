ما تعملش ناصح.. لو بتشرب سجائر إلكترونية هتخليك تدخن العادية خلال سنة

كشفت دراسة علمية حديثة أن الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية أكثر عرضة أن يصبحوا من مدخنى التبغ، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم أن أكثر من ثلث المراهقين والشباب الذين حاولوا استخدام السجائر الإلكترونية التى تعمل بالبطارية قاموا بتدخين التبغ فى غضون عام واحد فقط، على الرغم من أنهم قد قالوا إنهم لن يلجأوا للتدخين.

ووجد الباحثون أيضًا خلال الدراسة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة "JAMA"، أن 10% فقط من أولئك الذين لم يستخدموا السجائر الإلكترونية أصبحوا من المدخنين.

وقال الدكتور جيمس سارجنت، أستاذ طب الأطفال والطب العائلى فى جامعة دارتموث جيزل فى هانوفر، إن القلق الحقيقى هو أن هؤلاء المراهقين يسيرون فى اتجاه تدخين السجائر، والذى يترتب عليه انخفاض السن الذى يبدأ فى تدخين السجائر التقليدية.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون السجائر الإلكترونية يحتاجون إلى جرعة أعلى من النيكوتين للوصول للذروة، والذى يترتب عليه انتقالهم لتدخين السجائر التقليدية.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.