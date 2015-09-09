بالفيديو .. إبراهيموفيتش يكشف عن أفضل لحظة في حياته و ' قوة خارقة لا يحتاجها '

"ما القوة الخارقة التي تتمنى أن تمتلكها" .. سؤال يطرح في الأذهان العديد والعديد من الإجابات لأجل اكتساب قوة خارقة. ولكن ذهن زلاتان إبراهيموفيتش مختلفا تماما ولذلك كانت الإجابة مختلفة.

إبراهيموفيتش حل ضيفا ولمدة دقيقة واحدة على الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان.

وخلال الدقيقة الواحدة كشف السلطان إبرا عن حبه لفنون القتال وأول كلمة فرنسية تعلمها. (طالع التفاصيل)

وفي الإطار ذاته أجاب إبراهيموفيتش عن سؤال (ما القدرة الخارقة التي تتمنى أن تمتلكها؟) قائلا: "لا يوجد. لا أحتاج أي قوة خارقة لأني أمتلكها بالفعل".

وعن أفضل لحظة في حياته قال إبرا: "اللحظة التي شاهدت بها ولادة طفلي الجديد".



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