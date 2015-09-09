حظك اليوم برج العذراء الخميس 2015/9/10

حظك اليوم لبرج العذراء:

>مهنيًا: تكتشف مولود برج العذراء اليوم بعض الأسرار الخاصة بالعمل، كل ما عليك هو التأكد من صحة المعلومات التى حصلت عليها حتى لا تقع فى حالة من سوء التفاهم.

>عاطفيًا: حاول أن تكون نشيطًا دائمًا وحسن علاقتك بالشريك، فهو الشخص الوحيد الذى يقف بجانبك فى الأزمات.

>صحيًا: يجب عليك مولود برج العذراء ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر مفيد للصحة، خاصة إذا كان ملازمًا لحمية غذائية مدروسة ومنتظمة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم:

>من المتوقع أن تتوقف مولود برج العذراء عن العمل اليوم لكى تهتم بشئون أسرتك وأطفالك. تستحق بعض الوقت للراحة والهدوء.

> تتقبل اليوم النقد البناء ممن هم أكثر منك خبرة ولديك القدرة على تصحيح أخطائك. يصفك اليوم بعض المقربين منك بالحكمة، فهل تعرف السبب؟

شبكةعيونالإخبارية

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