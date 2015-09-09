محمود طاهر يكشف لـ في الجول.. عن رؤيته لفتحي مبروك وحسم ملف المدرب

تجتمع لجنة الكرة يوم الخميس لمناقشة ملف المدير الفني للأهلي مع توجه كبير بأن يتم تجديد الثقة في مدرب الفريق الأحمر فتحي مبروك.

صرح بذلك محمود طاهر رئيس النادي الأهلي لـFilGoal.com على هامش احتفالية القلعة الحمراء بثنائي ألعاب القوى إيهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل.

وقال طاهر: "لجنة الكرة تجتمع الخميس لحسم الأمر. لكن الأقرب هو تأكيد استمرار كابتن فتحي مبروك في منصبه".

وتابع "حتى اليوم لم نناقش ملف المدير الفني. لم نتفاوض مع أي مدرب أجنبي كما تردد، لا يورجن كلوب ولا غيره".

وشدد "كابتن فتحي مدرب صاحب سيرته ذاتية ممتازة، والتجربة السابقة وكفاءة الرجل تجعلنا ندرس بثقة أن يستمر في هذا المنصب".

وأكد "موضوع المدير الفني لم يمثل أي أزمة داخل الفريق والنادي، لأن الكل هنا داخل هذا المقر يعلم مدى الثقة في كابتن فتحي".

وأفاد "في حال وافقت لجنة الكرة، فنحن نجدد الثقة في الرجل عن قناعة. والجميع يعلم أننا لا نتعامل مع الرجل منذ البداية كمدرب مؤقت".