ربيعة: هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعلني حزينا بعد العودة إلى الأهلي

عن العودة إلى "بيته" الأهلي والمشاركة في كأس مصر والشيء الذي يجعله حزينا بعد العودة. تحدث رامي ربيعة العائد إلى الأهلي بعد أول مران له مع الفريق.

وأتمم الأهلي في وقت سابق اتفاقه مع سبورتنج على استعادة ربيعة صاحب الـ22 عام مقابل 600 ألف دولار. وكان يتبقى فقط الحصول على توقيع اللاعب، وهو ما تم دون خلافات بين الطرفين.

وشهد مران يوم الأربعاء خوض رامي ربيعة أول حصه تدريبية له مع الأهلي.

وتحدث رامي ربيعة إلى الصحفيين عقب المران عن العودة إلى الأهلي وحزنه من عدم المشاركة في إفريقيا.

وفيما يلي كل ما جاء على لسان رامي ربيعة في حديثه بعد المران الأول مع الأهلي.

العودة إلى بيتي

"سعيد للغاية بالعودة من جديد إلى الأهلي".

"النادي الأهلي هو بيتي ولا يمكن لأي أحد أن يتأخر على تلبيه نداء بيته".

"بمجرد حديث الأهلي معي عن العودة لم أفكر كثيرا وسعيدا جدا بذلك".

"هذه المرة لدي طموحات عديدة وكثيرة".

الحزن

"شيء واحد فقط ما يجعلني حزينا في الوقت الحالي".

"هو إني للأسف لن أشارك مع الأهلي في كأس الكونفدرالية".

"تمنيت بشدة المشاركة مع الأهلي في الكونفدرالية لمساعدة الفريق في التتويج بالبطولة. ولكني لن أقدر على المشاركة بسبب القيد".

"ولكني واثق تماما في قدرة لاعبي الفريق والجهاز الفني في تحقيق البطولة".

هدية إلى الجماهير

"نريد التتويج بكأس الكونفدرالية والتتويج بكأس مصر أيضا".

"أتمنى أن يكون لي دورا في تتويج الأهلي بكأس مصر".

"فهي ستكون الهدية المناسبة إلى الجماهير في الوقت الحالي. وهي التتويج بالكونفدرالية وكأس مصر".

"وواثق في الجميع وقادرون على ذلك. بعدها سنلعب كل بطولة نشارك بها من أجل التتويج بها كما تعودنا في النادي الأهلي".