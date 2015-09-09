رئيس الأهلي لـ في الجول: هذا ما حققناه في أزمة الشيخ.. نحن لا نحتك بأحد

الأهلي ناد كبير وكيان يجب أن يدافع عنها رئيس النادي. هذا ما كان يحرك قائد سفينة القلعة الحمراء محمود طاهر بحسب تصريحاته لـFilGoal.com.

اتحاد الكرة عاقب أحمد الشيخ بالإيقاف لأربعة أسابيع فلجأ الأهلي إلى لجنة التظلمات وتم رفع العقوبة عن اللاعب الذي انتقل للقلعة الحمراء قادما من مصر للمقاصة.

وقال طاهر لـFilGoal.com: "حققنا ما نريده في أزمة الشيخ. أثبتنا ما هو الحق. الموقف لم يكن فيه أي تعنت أو صراع".

وأضاف "نحن لا نحتك بأحد بل ونرغب في أن تكون لدينا علاقات محترمة وعميقة مع الجميع داخل وحتى خارج الوسط الرياضي".

وأتم "فقط الأهلي ناد كبير. كيان له حقوق ويجب أن يدافع المجلس عنها. وكنا نعلم أن اللوائح تقول إن موقفنا كان سليما".