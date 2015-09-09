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للمرة الأولى .. حجازي وربيعة في مران الأهلي وتأهيل أنطوي مستمر

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للمرة الأولى .. حجازي وربيعة في مران الأهلي وتأهيل أنطوي مستمر للمرة الأولى .. حجازي وربيعة في مران الأهلي وتأهيل أنطوي مستمر

شارك الثنائي الجديد رامي ربيعة وأحمد حجازي في مران الأهلي لأول مرة منذ انضمامهما إلى الفريق.

وأتمم الأهلي في وقت سابق اتفاقه مع سبورتنج على استعادة ربيعة صاحب الـ22 عام مقابل 600 ألف دولار. وكان يتبقى فقط الحصول على توقيع اللاعب، وهو ما تم دون خلافات بين الطرفين.

الأهلي تعاقد مع حجازي بعد ساعات من فسخ عقد المدافع الشاب مع فيورنتينا الإيطالي بعد رحلة غير مكتملة في الكالتشيو بسبب الإصابات.

وعلى الرغم من انضمامهما في وقت سابق إلا أن وبسبب التواجد مع منتخب لم يظهرا حتى الساعات المبكرة من يوم الأربعاء في الأهلي.

قبل أن يخوضا أول مران لهما مع الفريق استعدادا لمباراة الملعب المالي في الكونفدرالية ومباراة بتروجيت في كأس مصر.

وشهد المران أيضا استمرار التدريبات التأهيلية للثلاثي حسام غالي وصالح جمعة وجون أنطوي إذ يعاني الأول من الإصابة بإجهاد فى العضلة الخلفية بينما أصيب الثاني بشد فى العضلة الضامة ويعانى الأخير من أصابته بجزع فى الكاحل.

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