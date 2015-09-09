أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شيكابالا يستعد لإجراء الكشف الطبي مع الإسماعيلي

Google+ Print
شيكابالا يستعد لإجراء الكشف الطبي مع الإسماعيلي شيكابالا يستعد لإجراء الكشف الطبي مع الإسماعيلي

يستعد محمود عبد الرازق شيكابالا لخوض فحوصات الكشف الطبي مع الإسماعيلي تمهيدا للإنضمام رسميا إلى الدراويش.

وكان الزمالك قد قرر عدم استكمال تعاقده مع شيكابالا بسبب عدم حضوره مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام.

لكن اللاعب أخرج بيانا رسميا يعتذر فيه عن عدم حضوره المؤتمر. لتنتهي الأزمة ويستكمل الزمالك التعاقد مع شيكابالا قبل أن ينضم إلى الإسماعيلي.

وسيتوجه شيكابالا إلى مدينة الإسماعيلية يوم الخميس لخوض إجراءات الكشف الطبي قبل الانضمام إلى الفريق.

وسيتواجد سيد متولى مدير الإسماعيلي رفقة شيكابالا أثناء الفحص الطبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع