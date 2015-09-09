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مصادر رئاسية تنفى ما تردد عن نشر قوات مصرية فى اليمن

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مصادر رئاسية تنفى ما تردد عن نشر قوات مصرية فى اليمن مصادر رئاسية تنفى ما تردد عن نشر قوات مصرية فى اليمن
نفت مصادر رئاسية ما رددته بعض وكالات الأنباء، بشأن نشر قوات مصرية برية فى اليمن، وقالت "هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا".

يذكر أن القيادة المصرية أكدت فى أكثر من مناسبة، أن ليس لديها ما تخفيه، ولو شاركت بقوات عسكرية خارج البلاد، ستعلن على الفور، مثلما أعلنت عن تبنيها القوة العربية المشتركة، وتأكيدها أكثر من مرة أن أمن الخليج خط أحمر وجزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وكانت وكالات أنباء، قالت إن قوات مصرية دخلت إلى اليمن بالتزامن مع وصول مزيد من قوات التحالف إلى هناك لتكثيف الحملة العسكرية ضد الحوثيين.

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مصر 365

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