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خالد صلاح يعرض فيديو لأسرة تعانى جميع مشاكل المجتمع ويناشد الرئاسة التدخل

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خالد صلاح يعرض فيديو لأسرة تعانى جميع مشاكل المجتمع ويناشد الرئاسة التدخل خالد صلاح يعرض فيديو لأسرة تعانى جميع مشاكل المجتمع ويناشد الرئاسة التدخل
عرض الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، لأسرة مصرية تعانى مشاكل عديدة، حيث تقطن بغرفة فى منطقة المطرية، ورب الأسرة يعانى من انزلاق بالغضروف وزوجته مصابة بمرض السكرى، بالإضافة إلى نجله يوسف الذى يعانى من أمراض فى المخ حيث أجرى الأطباء عمليتين به، وإبراهيم ابن الــ8 أشهر ولد بعيب خلقى فى القلب.

ولفت رب الأسرة خلال الفيديو الذى عرضه خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن إيجار الغرفة التى تقطن بها هذه الأسرة التى تعانى على جميع الأصعدة يبلغ 150جنيها بالإضافة إلى 50 جنيها كهرباء و25 جنيها للمياه، لا تستطيع توفيرها، وتأتى عليهم الأيام والليالى لا يجدون طعاما فيأكلون الخبز " الناشف".

وناشد خالد صلاح، مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء مشاهدة هذا الفيديو والعمل على إيجاد حلول تقضى على معاناة هذه الأسرة.


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مصر 365

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