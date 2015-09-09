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مد العمل بمكتب تنسيق الأزهر لبعض الفئات حتى منتصف سبتمبر

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مد العمل بمكتب تنسيق الأزهر لبعض الفئات حتى منتصف سبتمبر مد العمل بمكتب تنسيق الأزهر لبعض الفئات حتى منتصف سبتمبر
وافق الدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب المشرف العام على مكتب التنسيق على استمرار العمل بمكتب التنسيق حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 من سبتمبر.

وأوضح حسن إبراهيم مدير عام شئون التعليم ومدير عام مكتب التنسيق أن نائب رئيس الجامعة وافق على مد العمل بمكتب التنسيق لفئات إعادة القيد – السنوات السابقة – المعادلات – تخصص القراءات بنين فقط – الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه كان من المقرر الانتهاء فى العمل بالمكتب فى بداية سبتمبر وبناء على رغبة المواطنين تمت الموافقة بمد العمل لمنتصف الشهر.

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