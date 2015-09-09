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خالد صلاح: أوروبا تحيك المؤامرات وتفجر البلدان العربية ثم تتحدث عن الحريات

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خالد صلاح: أوروبا تحيك المؤامرات وتفجر البلدان العربية ثم تتحدث عن الحريات خالد صلاح: أوروبا تحيك المؤامرات وتفجر البلدان العربية ثم تتحدث عن الحريات
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن الدول الأوروبية ترفع رايات العطف والإنسانية الآن تجاه قضية اللاجئين العرب إلى أراضيها رغم أنها من فجرت المجتمعات العربية من الداخل من خلال مؤامراتها التى تهدف لتفكيك الوطن العربى والمتاجرة بقضاياه.

وتابع رئيس تحرير اليوم السابع:" الغرب الأوروبى هم من اخترعوا هذه الأزمات فى المنطقة العربية ويعملون على تأييد التيار الدينى وتعزيز تواجده وتمويله.. الحمد الله هى الناجية".

وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن تعامل الحكومات الأوروبية مع اللاجئين ووضعهم فى أقفاص حديدية يكشف خلاف ما يدعون من احترام حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية.

وعرض الكاتب الصحفى، يظهر مصورة بالتلفزيون المجرى وهى تعرقل أحد اللاجئين الذى كان يحمل طفله ويهرول من الشرطة المجرية على الحدود، ثم تقوم بضرب فتاة صغيرة بشكل وحشى خلال لحظات الهرج والمرج بين صفوف اللاجئين، وتابع :" الإعلام الغربى الذى يتحدث عن الحقوق والحريات والديمقراطية كل اللى عاوزه صورتك وانت مذلول".

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مصر 365

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