بيكام يجد استادا لناديه الجديد في أمريكا

أشارت تقارير إخبارية أمريكية إلى أن ديفيد بيكام قائد منتخب إنجلترا الأسبق قد وجد استادا لناديه الجديد والذي سيشارك في الدوري الأمريكي بداية من 2018.

وأكدت أن ملعب أورانج بول الذي كان ملكا لفريق ميامي دولفينز والذي يلعب كرة القدم الأمريكية ربما سيكون الملعب الخاص للنادي الخاص ببيكام والذي سيكون في ميامي.

وقال دون جاربر عضو مجلس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لشبكة بي بي سي "مازال أمامنا الكثير من الاتفاقيات لننهيها مع المدينة لكن موقع الاستاد تم اختياره".

وأضاف "بيكام كان يحاول بناء الاستاد في الفترة السابقة، وكان هناك الكثير من التطورات في الشهور الـ15 الأخيرة".

وخاض بيكام تجربة مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في 2007 قبل أن يعلن اعتزاله رسميا في 2013.