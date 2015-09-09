بالصور.. مصرع 2 وإصابة 13 فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى بجرجا سوهاج

شهد الطريق الزراعى السريع "الغربى" بنجع مقلد التابع لقرية الخلافية دائرة مركز جرجا وقوع حادث تصادم نتج عنه مصرع 2 وإصابة 13 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من إدارة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع الأمن العام والرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة جرجا أنه أثناء قيادة بلال السيد عثمان 32 عامًا سائق ويقيم بناحية الصلعا دائرة مركز سوهاج السيارة رقم 25069 أجرة سوهاج "ميكروباص" على الطريق فـي إتجاه سوهاج البلينا اصطدمت به من الخلف سيارة ربع نقل بيضاء اللون "فر بها قائدها هاربًا عقب ارتكاب الحادث" ما أدى لانقلاب السيارة الميكروباص على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة عبد الرحمن محمد عبد الجليل 70 عامًا بالمعاش ويقيم بناحية كوم الصعايدة دائرة المركز وعواطف عبد الحميد رياض 32 عامًا ربة منزل وتقيم بناحية برخيل دائرة المركز، وإصابة قائد السيارة وسيدة أحمد أحمد قاسم 45 عامًا ربة منزل ومنى رمضان محمد 23 عامًا ربة منزل ولاء حمدان أحمد 17 عاما طالبة وبخيته محمد سلطان 30 عامًا ربة منزل ورجب على حسانى 50 عامًا وعبد الرحمن حفنى أحمد 41 عامًا عامل وست محمد عبد العال 54 عامًا ربة منزل، وأسماء عيد جاد 35 عاما ربة منزل، وصباح عبد الحميد مصطفى 45 عاما ربة منزلا، والطفلة حبيبه عيسى بركات البالغة من العمر عشرة أشهر ويقيمون دائرة مركز البليناو على محمد يوسف 26 عامًا، وحسن عبد الرحمن محمد 32 عاما عامل ويقيمان دائرة مركز جرجا من مستقلي السيارة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل الجثتين للمستشفى المركزى وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج العام، وصرح للثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة بالخروج عقب تلقيهم العلاج اللازم.

بسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

كلفت إدارة البحث الجنائى بتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها و تحرر عن ذلك المحضر رقم 7230 جنح المركز لسنة 2015 وجارٍ العرض على النيابة العامة.



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