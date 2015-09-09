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محافظ بنى سويف يوجه بحصر مشكلات قرية "الحيبة" ويوزع لحوم مدعمة

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تفقد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف القافلة الطبية العلاجية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة علي مدي يومين داخل الوحدة الصحية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن تم خلالها الكشف علي 1000 مريض في تخصصات مختلفة بإشراف الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة والمهندس رمضان بخاطره منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

واطمأن المحافظ على مدى توافر الأدوية وتاريخ صلاحيتها بصيدلية القافلة وأشاد بالخدمة المقدمة للمترددين من أهالي القرية وتوابعها البالغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، كما استمع سليم إلى مشكلات العشرات من الأهالى وفوض مدير وسكرتارية مكتبه و رئيس المدينة المهندس ناجح ابراهيم بحصرها لعرضها عليه ووضع حلول لها.

كما أشرف المحافظ علي توزيع اللحوم المدعمة علي مواطني القرية بأسعار 45 لكيلو اللحم البلدي و22 للمجمدة، بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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