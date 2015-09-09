مشادة بين عون ووزير الاتصالات اللبنانى خلال الجلسة الأولى للحوار الوطنى

شهدت الجلسة الأولى للحوار الوطنى اللبنانى الذى عقد، اليوم الأربعاء، فى مقر مجلس النواب مشادة بين وزير الاتصالات اللبنانى بطرس حرب وبين رئيس تكتل التغيير والإصلاح بعد اعتراض الأخير على تناول حرب له فى كلمته.

وقال وزير الاتصالات اللبنانى فى تصريح له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن "رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) النائب ميشال عون انفعل جدا فى جلسة الحوار ولم يتقبل آرائي".

>من جانبه، وصف رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية أجواء جلسة الحوار الوطنى الأولى بالإيجابية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامى لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى الداعى للحوار أن برى أكد فى كلمته خلال الجلسة الأولى أن مجرد انعقاد هذا الحوار يعّبر عن النجاح فى تأكيدنا جميعاً الالتزام بأن الحوار هو السبيل للخروج من أزماتنا وإلتزامنا بوحدة بلدنا وصيغة التعايش الوطني.

وقال" كان لابد من هذا الاجتماع من أجل خلاص وطننا من حالة الجمود الراهن حتى لا نعثر على وطننا فى مكب التاريخ ذلك لأن السلبية الناجمة عن السياسات الخاصة والمصلحية والحزبية والشخصية كادت أن تهدد وجود لبنان.

وأشار إلى أن فضيحة النفايات تحتاج إلى إنجاز الحوار بحلول ناجحة وناجعة وسريعة لأن الإستمرار فى لعبة عض الأصابع الجارية إنما يتم على حساب الوطن والمواطن.

وقال مخاطبا المتحاورين " إننى أناشدكم، بل إن الوطن يناشدكم الإتفاق متمنياً أن لا يكون قد فات الوقت وأن نتمكن من رسم خارطة طريق لإجراء انتخابات الرئاسة وإطلاق عمل التشريع لوضع القوانين الرئيسية التى ترسم صورة لبنان غداً وإخراج السلطة التنفيذية من واقع التفكك وتنشيط أدوارها.

وأضاف أن المطلوب أن نصنع لبنان الموحد: الارض والشعب ، والمؤسسات لنقدم نموذجاً عربياً لإخراج الاقطار الشقيقة من واقع التفكك ومشاريع تقسيم المقسم.

>