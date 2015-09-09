مقتل عشرات الحوثيين جراء قصف لقوات التحالف فى باب المندب باليمن

أعلنت القوات الموالية للشرعية فى اليمن مقتل 42 من ميليشيات الحوثى وصالح وإصابة 21 آخرين إثر قصف طيران التحالف موقع للدفاع الجوى للحوثيين فى باب المندب.

وأوضحت قناة سكاى نيوز الاخبارية اليوم الاربعاء أن مواجهات اندلعت بين مسلحى الميليشيات ومقاتلى القوات الشرعية فى منطقة الزنقل والحصب والأربعين، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 27 من المقاومة.

>وأضافت القناة أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون فى قصف للحوثيين وقوات صالح بشكل عشوائى على الأحياء السكنية فى تعز.

على صعيد متصل، شن طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، أكثر من 15 غارة على مناطق متفرقة فى صعدة شملت معسكر شهلان ومواقع وتجمعات أخرى فى رازح وحيدان ومناطق أخرى فى المحافظة.

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