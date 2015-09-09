الجيش الجزائرى يضبط أسلحة وذخيرة جنوب البلاد

ضبط الجيش الجزائرى كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت مخبأة بأحد المنازل ببلدة بوزيبر بولاية الاغواط جنوبى البلاد، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن مفرزة للجيش ضبطت صباح اليوم كمية من الأسلحة والذخيرة، تتمثل فى "مسدس آلى وبندقية مضخية وثلاث بنادق صيد وكمية من الذخيرة، كانت مخبأة بمنزل من وصفه البيان بـ" أحد المجرمين" ببلدة بوزبير".

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