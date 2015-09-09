قوات التحالف تدمر قاعدة عمليات لداعش بالرمادى ومقتل 9 إرهابيين

دمر طيران التحالف الدولى قاعدة عمليات لتنظيم(داعش) الإرهابي، كما قتلت قوة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية 9 من عناصر التنظيم بمدينة الرمادى مركز محافظ الأنبار غربى العراق.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم/الأربعاء/ان قصف طيران التحالف دمر قاعدة لداعش فى استاد قريب من مدينة الرمادى كان يستخدمه مركز إمداد أساسى وتخزين للأسلحة والمتفجرات، مشيرا إلى أن داعش استخدم الاستاد كمقر عمليات للتحكم فى المقاتلين بأنحاء منطقة الرمادى ونقطة مركزية لارسال المساعدات العسكرية عبر وادى الفرات.

وقتلت القوات التابع للشرطة الاتحادية عناصر داعش التسع وفجرت 15 عبوة ناسفة فى منطقة الملعب بمدينة الرمادي.. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت إن اللواء الآلى الثانى افرهابيين ودمر ثلاثة مواقع للتنظيم وقام بتفكيك العبوات المفخخة داخل أحد المبانى ، بغطاء من قصف مدفعى للمنطقة.

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