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نيويورك تايمز: ينبغى على دول الخليج زيادة مساعدتهم للاجئين السوريين

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نيويورك تايمز: ينبغى على دول الخليج زيادة مساعدتهم للاجئين السوريين نيويورك تايمز: ينبغى على دول الخليج زيادة مساعدتهم للاجئين السوريين
شددت صحيفة نيويورك تايمز على ضرورة أن تزيد الدول الغنية، بما فى ذلك المملكة العربية وجيرانها فى الخليج، تبرعاتهم لمنظمات الأمم المتحدة الداعمة للاجئين السوريين، محذرة من فقر المساعدات التى تدفعهم للمخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا.

ودعت الصحيفة الأمريكية، فى افتتاحيتها الأربعاء، إلى دعم الدول المجاورة لسوريا والعراق وتحديدًا لبنان والأردن وتركيا، مشيرة إلى أن أحد الأسباب التى تدفع السوريين للمخاطرة بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا هو أن الحياة أصبحت لا تطاق فى البلدان المجاورة التى استوعبت مئات الآف من اللاجئين.

وأشار إلى أن نحو 12 مليون سورى، أى أكثر من نصف سكان البلاد، نزحوا من منازلهم منذ بدء الصراع فى 2011. وفر أكثر من 4 ملايين خارج البلاد حيث ذهب أغلبهم إلى الأردن وتركيا ولبنان، حتى أن اللاجئين السوريين باتوا يشكلون ربع السكان فى لبنان حاليًا.

ومع تضخم أعداد اللاجئين الذين غمروا تلك البلدان، تدهورت أوضاع اللاجئين بشكل حاد.

وقالت الجريدة أن أحد أسباب هذه الأزمة هو قصور الدعم المالى، حيث حذرت وكالات الأمم المتحدة التى توفر الغذاء الحيوى والرعاية الصحية والمأوى، فى يوليو الماضى من الضعف المالى.

وعلى الرغم من المناشدات المتكررة للدول الأعضاء، لم تتلقى الأمم المتحدة سوى 1.67 مليار دولار فقط من أصل 4.5 مليار دولار تحتاجهم هذا العام لسد حاجات اللاجئين السوريين فى الدول المجاورة، وهو أمر غير معقول، بحسب وصف الصحيفة.

وكنتيجة مباشرة، إضطر برنامج الغذاء العالمى لقليص الحصص الغذائية بمعدل الثلث لنحو 1.6 مليون سورى، مع تخصيص 13 دولار شهريا فقط للاجئ فى لبنان. وفى الأردن توقف الدعم الغذائى تماما، طيلة الأسبوع الماضى، لأكثر من 200 ألف لاجئ. وهناك مخاوف من أن الأطفال الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية سوف يعانون ضرر دائم نتيجة سوء التغذية.

وتشير الصحيفة إلى نقص أموال الرعاية الطبية حتى لحالات الطوارئ. وتخلص نيويورك تايمز مؤكدة على حاجة الأردن وتركيا ولبنان إلى مزيد من المساعدات الإنمائية لمساعدتهم على إستيعاب الملايين من اللاجئين السوريين. وشددت على ضرورة أن تزيد الدول الغنية، بما فى ذلك المملكة العربية السعودية ودول الخليج، تبرعاتهم للأمم المتحدة على الفور.

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مصر 365

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