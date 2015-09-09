بالصور.. «القوات المسلحة» تقتل 30 تكفيري و تقبض على 41 أخرين بسيناء

أصدر العميد محمد سمير المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، بياناً في إطار إستمرار مراحل العملية الشاملة ” حق الشهيد “، أن القوات المسلحة نجحت في قتل “30″ تكفيري والقبض على “41″ من المطلوبين بالعريش ورفح والشيخ زويد.

قال العميد محمد سمير إن إستمراراً لمراحل العملية الشاملة ” حق الشهيد “، التي تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، قامت المجموعات القتالية من الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية تحت غطاء جوى من الهليكوبتر المسلح بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية، التي تم رصدها والقضاء على العناصر التكفيرية التى تتحصن بها، وقد أسفرت نتائج اليوم الثالث من العملية الشاملة عن تحقيق الآتي :

> قتل عدد “30″ من العناصر التكفيرية المسلحة التي بادرت بإطلاق النيران على القوات أثناء تنفيذ مهامها والقبض على عدد “41″ آخرين من المشتبه بهم، وتدمير عدد “3″ عربة و “32″ دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية فى عملياتها الإرهابية والإجرامية، كما تم تدمير عدد “80″ من العشش والأوكار التي تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية.

وكذلك تدمير وإبطال مفعول عدد “18″ عبوة ناسفة قامت العناصر الإرهابية بزرعها على محاور التحرك للقوات، وتدمير مخزن به “300″ كجم من المواد المتفجرة والمسامير التي تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، كما تم إكتشاف وتدمير “5″ فتحات أنفاق على الشريط الحدودى تستخدم لإختباء الأفراد والعربات والدراجات .

و أشارالي أن يأتي ذلك وسط التعاون الشديد من مواطني وأهالي سيناء الشرفاء، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه العملية التى تشكل إنطلاقة حقيقية لإستعادة الأمن والإستقرار والتنمية لسيناء .

وأضاف أن تواصل القوات المسلحة أعمالها القتالية ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها .