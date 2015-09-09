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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح مستوصف طبي بمركز «نصر النوبة» بتكلفة 3 مليون جنيه

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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح مستوصف طبي بمركز «نصر النوبة» بتكلفة 3 مليون جنيه بالصور.. محافظ أسوان يفتتح مستوصف طبي بمركز «نصر النوبة» بتكلفة 3 مليون جنيه

 

محافظ أسوان أثناء الافتتاح

أفتتح  اليوم اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان، مستوصف الجاسم الطبي بقرية الدر وتنقالة التابعة لمركز نصر النوبة، والذي تبرع بإنشاءه الشيخ جاسم عبدالله العبد الهادي من دولة الكويت الشقيقة بتكلفة وصلت إلى 3 مليون جنيه.

وقد أشاد محافظ أسوان بالعلاقات الأخوية والودية بين والكويت ومدى التلاحم بين الشعبين الشقيقين وهو الذي تجسد فى بناء هذا المستوصف الخيري ليقدم مختلف الخدمات الصحية والطبية لأهالي قرية الدر وتنقالة والقرى المجاورة.
> لافتاً إلى أهمية المشاركة المجتمعية الجادة من خلال التعاون بين الأشقاء فى البلدين بما يدعم المنظومة الصحية، ومن جانبه أوضح محمود عليان رئيس مركز نصر النوبة بأن مستوصف جاسم الخيري يقع على مساحة 1000 م2، وهو عبارة عن مبنى من دورين ومزود بمصعد كهربائي، حيث يقدم الخدمة الصحية لأهالي قرية الدر وتنقالة وأيضاً القرى المجاوره من مدينة كوم أمبو.

مشيراً إلى أن المستوصف يضم أقسام الباطنة والأسنان والعظام والنساء والتوليد والعيون والأشعة، وأيضاً غرفة عمليات وغرف لحجز المرضى و صيدلية، بجانب معامل للتحاليل الطبية منها معمل كيميا الدم وآخر لتحليل الصفراء، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الفيديو كونفرانس لمتابعة الحالات الحرجة مع المراكز الطبية بأسوان والقاهرة مباشرة عن طريق الأنترنت، فضلاً عن توفير سيارة اسعاف مجهزة على أعلى مستوى تابعة للمستوصف، وعقب قيامه بافتتاح المستوصف الطبى .

كما ألتقى محافظ أسوان بمشايخ وأهالى قرية الدر وتنقالة، حيث تم عرض مراحل إنشاء المستوصف، ثم أستمع المحافظ لبعض المطالب والاحتياجات الجماهيرية، كما أهدى درع المحافظة للشيخ جاسم عبدالله العبد والذى تسلمه نيابة عنه الحاج صلاح حسن أنور “أحد أبناء القرية” تقديراً لدوره البناء فى دعم إنشاء هذا الصرح الصحي الذي يعزز العلاقات الشعبية بين الأشقاء فى مصر والكويت.

 

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