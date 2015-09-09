بالصور .. 10 آلاف جنيه غرامة لمخالفة بيئية على ترعة المحمودية بالإسكندرية
حرر مأمور الضبطية القضائية ومفتشو المتابعة الميدانية بحى غرب الإسكندرية برئاسة العميد محمد أبو شبانة مخالفة بيئية على محور ترعة المحمودية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتبين أثناء جولة ميدانية لمأمور الضبطية القضائية ومفتشي المتابعة الميدانية بحى غرب الإسكندرية على محور ترعة المحمودية وجود بعض الأشخاص يقومون بتقطيع معدية من حديد ويقومون بإشعال النار بكاوتش وتم إخطار مباحث قسم شرطة كرموز واصطحابهم للقسم واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، كما تم تحرير محضر مخالفة بيئة بقيمة 10000 جنيه.
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