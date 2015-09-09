14 مرشحاً بالدائرة الثامنة "فوه ومطوبس" من بينهم سيدة فى كفر الشيخ

ننفرد بنشر أسماء 14 مرشحاً للبرلمان بدائرة "فوه ومطوبس" الدائرة الثامنة تقدموا بأوراقهم للجنة تلقي الطلبات بمحكمة كفر الشيخ و ذلك منذ بدء تلقى الطلبات و حتى اليوم الأربعاء.

و هم كل من :

> محمد عبدالعليم حسين حسن سلام وشهرته " علاء سلام "، صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي وشهرته صلاح المعداوي " " محافظ الدقهلية الأسبق " ، فتحي علي علي الشرقاوي وشهرته " فتحي الشرقاوي " ومحمد عبدالعليم أحمد خليفة داود وشهرته محمد عبدالعليم داود " صحفي ونائب رئيس مجلس الشعب السابق"، وعلي محمد علي العجواني وشهرته علي العجواني " ، عبد الجواد عبدالجواد زايد.

وهشام محمد محمد عبدالهادي فخرل الدين وشهرته هشام محمد محمد فخر الدين ، نشأت فكري محمد العلواني" صحفي " ، سعد محمد أحمد العسكري وشهرته " سعد العسكري " ،وثبات عبدالحميد علي غثمان ، ويوسف البدري عبدالفتاح يوسف أحمد البدري وشهرته " يوسف البدري " عضو مجلس شعب سابق ، عادل عبدالسلام محمد محمد جعفر ، محمد حمد محمد حشيش ، رمضان عبدالمحسن محمد العباسي " صحفي باليوم السابع ".