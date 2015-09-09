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14 مرشحاً بالدائرة الثامنة "فوه ومطوبس" من بينهم سيدة فى كفر الشيخ

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14 مرشحاً بالدائرة الثامنة "فوه ومطوبس" من بينهم سيدة فى كفر الشيخ 14 مرشحاً بالدائرة الثامنة "فوه ومطوبس" من بينهم سيدة فى كفر الشيخ
ننفرد بنشر أسماء 14 مرشحاً للبرلمان بدائرة "فوه ومطوبس" الدائرة الثامنة تقدموا بأوراقهم للجنة تلقي الطلبات بمحكمة كفر الشيخ و ذلك منذ بدء تلقى الطلبات و حتى اليوم الأربعاء.

و هم كل من :
> محمد عبدالعليم حسين حسن سلام وشهرته " علاء سلام "، صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي وشهرته صلاح المعداوي " " محافظ الدقهلية الأسبق " ، فتحي علي علي الشرقاوي وشهرته " فتحي الشرقاوي " ومحمد عبدالعليم أحمد خليفة داود وشهرته محمد عبدالعليم داود " صحفي ونائب رئيس مجلس الشعب السابق"، وعلي محمد علي العجواني وشهرته علي العجواني " ، عبد الجواد عبدالجواد زايد.

وهشام محمد محمد عبدالهادي فخرل الدين وشهرته هشام محمد محمد فخر الدين ، نشأت فكري محمد العلواني" صحفي " ، سعد محمد أحمد العسكري وشهرته " سعد العسكري " ،وثبات عبدالحميد علي غثمان ، ويوسف البدري عبدالفتاح يوسف أحمد البدري وشهرته " يوسف البدري " عضو مجلس شعب سابق ، عادل عبدالسلام محمد محمد جعفر ، محمد حمد محمد حشيش ، رمضان عبدالمحسن محمد العباسي " صحفي باليوم السابع ".

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