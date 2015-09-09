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جامعة أسوان تفتح معمل المهارات التمريضية بتكلفة مليون جنيه

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جامعة أسوان تفتح معمل المهارات التمريضية بتكلفة مليون جنيه جامعة أسوان تفتح معمل المهارات التمريضية بتكلفة مليون جنيه
افتتح الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، معملى المهارات التمريضية والحاسب الآلى، لكلية التمريض بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و360 ألف جنيه، بالتعاون مع مؤسسة الأغخان.

وأكد رئيس جامعة أسوان، أن معملى الحاسب الآلى والمهارات التمريضية، يأتى فى إطار حرص جامعة أسوان، لتدريب طلاب كلية التمريض على أساسيات الطب والتمريض، من خلال استخدام نموذج يغنى عن وجود مريض حقيقى، ويتيح للطالب فى كلية التمريض أن يعيد التدريب لأكثر من مرة، على عكس ما يحدث فى التدريب على المريض الحقيقى.

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