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وزير الصحة: تسعير عقار هارفونى المصرى بـ1750 جنيها.. وسوفالدى بـ1600

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وزير الصحة: تسعير عقار هارفونى المصرى بـ1750 جنيها.. وسوفالدى بـ1600 وزير الصحة: تسعير عقار هارفونى المصرى بـ1750 جنيها.. وسوفالدى بـ1600
كشف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أنه تم الانتهاء من تسعير عقار هارفونى المستورد بـ19 ألفا و900 جنيه للعبوة، مشيراً إلى أن سعر المثيل المصرى للهارفونى 1750 جنيها للعبوة الواحدة، فيما تم تخفيض سوفالدى المصرى إلى 1600 بالصيدليات.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إنه تم خفض سعر المثيل المصرى للسوفالدى من 2670 إلى 1600 جنيه للعبوة ليورد فى الصيدليات بسعر 1600 جنيه للعبوة الواحدة.

وأكد الدكتور عادل عدوى أنه تم تسعير المثيل المصرى لعقار داكلنزا الخاص بعلاج مرضى فيرس سى بــ200 جنيه، للعبوة لافتاً إلى أنه تم تسعير الداكلنزا المستورد بــ8000 جنيه للعبوة الواحدة.

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