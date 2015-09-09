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خالد صلاح بـ"آخر النهار": مصر بحاجة ماسة لمناقشة مجانية التعليم بدون كسوف

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خالد صلاح بـ"آخر النهار": مصر بحاجة ماسة لمناقشة مجانية التعليم بدون كسوف خالد صلاح بـ"آخر النهار": مصر بحاجة ماسة لمناقشة مجانية التعليم بدون كسوف
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن بحث مقترح إلغاء مجانية التعليم وقصورها على من يستحقها شىء ضرورى الآن حتى نستطيع الوصول لحل يضمن حصول الطبقة الكادحة على هذا الحق وعزل من لم يستحق.

ولفت إلى أن ذلك يأتى على غرار ترشيد الدعم فى الكهرباء والغاز، مشددًا على أن إثارته لهذا الملف ليس دعوة للانقلاب على منجزات ثورة يوليو ولكنها طرح لمشكلة حقيقة نعانى منها على أرض الواقع، قائلاً: "هى مشكلة مكسوفين نناقشها".

وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هناك وجهة نظر تنظر إلى مجانية التعليم القائمة الآن على أساس أنها غير موجودة بالفعل كون أولياء الأمور يتكبدون العناء فى توفير الأموال للكتب الخارجية والدروس الخصوصية، وتابع: "هذه المشكلة فى حاجة ماسة إلى خيال جيد يستطيع تحديد موطن المشكلة والعمل على إيجاد الحلول السريعة والعملية لها".
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