ننشر صور اليوم الثالث للقتال فى العملية العسكرية "حق الشهيد" شمال سيناء

ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الصور للمداهمات وأعمال القتال التى تنفذها فى مدن رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء، فى إطار العملية العسكرية الموسعة "حق الشهيد" التى تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضى خلال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقد نجحت القوات المسلحة اليوم فى تصفية 30 عنصرا إرهابيا وضبط 41 آخرين بالإضافة إلى تدمير 3 عربات و32 دراجة نارية تستخدمها الجماعات الإرهابية فى الهجوم على القوات.



>