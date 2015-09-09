إعفاء عملاء مصر للطيران من رسوم تغيير الحجز للرحلات الملغاة بسبب العاصفة

صرح مصدر مسئول بمصر للطيران أنه تقرر إعفاء عملاء الشركة من رسوم تغيير الحجز للذين ألغيت رحلاتهم اليوم بسبب العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية التى شهدتها البلاد، وأدت إلى عدم إقلاع رحلات الشركة المتجهة الى شرم الشيخ من مطار القاهرة وبعض المطارات المصرية .

وأضاف المصدر أنه تم الغاء 11 رحلة جوية كانت متجهة اليوم من مطار القاهرة إلى شرم الشيخ وتحويل مسار رحلة أخرى إلى مطار الأقصر، كذلك إلغاء رحلة كانت متجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار شرم الشيخ .

هذا ويتابع مركز العمليات الجوية لمصرللطيران موقف الرحلات فى ظل استمرار سوء الأحوال الجوية والمتوقع تحسنها عند الساعات الأولى من فجر يوم الخميس.