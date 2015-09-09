جمال حمزة: ندمت على الانتقال للأهلي.. لكن تاريخي مع الزمالك لا ينسى

أكد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق أنه ندم على الانتقال للأهلي في 2010 مشيرا إلى أن تجربته القصيرة في القلعة الحمراء لم تؤثر على تاريخه مع الفارس الأبيض.

وكان جمال حمزة قد انضم لصفوف الأهلي لأسابيع قليلة بعد عودته من رحلة احتراف قصيرة في ماينتس لكنه فسخ التعاقد قبل أن يلعب مباراة واحدة.

وقال حمزة لقناة الحياة 2 "تعاقدت مع الأهلي لكنني لم أستمر أكثر من شهر ندمت بعدها بالطبع لكنها لم تؤثر على تاريخي مع الزمالك".

وأضاف "كانت تجربة واختيار غير موفقين، عدت من ألمانيا للأهلي لكن عدم وجود مكان بالقائمة الإفريقية جعلني أطلب فسخ التعاقد من هادي خشبة مدير الكرة آنذاك ووافق على طلبي فورا".