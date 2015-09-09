جمال حمزة: احتراف شيكابالا خطوة خاطئة.. وأشكر مرتضى لمساعدته

قال جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن التجارب السابقة لمحمود عبد الرازق شيكابالا أثبتت أنه لا يصلح للعب خارج مصر.

وبرر حمزة اعتقاده: "اتجاه شيكابالا للاحتراف كان خطوة خاطئة، وكان عليه أن يعلم أن طباعه لن تتقبل العيش خارج مصر".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "لقد خاض تجارب غير موفقة في الإمارات واليونان وأخيرًا البرتغال".

وأشاد حمزة بخطوة انضمام شيكابالا للدراويش: "خطوة جيدة، لأنه فريق بنفس عقلية الأهلي والزمالك، ووجود ميدو سيساعده".

وأتم: "أشكر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مساعدته لشيكابالا، لأنها خطوة جعلتني أشعر بأنها أعادت حق العديد من أبناء النادي الذين تعرضوا للظلم".