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جمال حمزة: أشعر أن كهربا يلعب في الزمالك منذ 10 سنوات

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جمال حمزة: أشعر أن كهربا يلعب في الزمالك منذ 10 سنوات جمال حمزة: أشعر أن كهربا يلعب في الزمالك منذ 10 سنوات

قال جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب السابق أن باسم مرسي هداف الفريق هو أكثر لاعب لفت أنظاره الموسم الماضي كما أشاد أيضا بكهربا مشيرا إلى أنه يشعر بأنه في الزمالك منذ 10 سنوات.

وأضاف حمزة: "باسم مرسي كان مفاجأة بالنسبة لي، لقد تأقلم سريعا، وبات هداف الزمالك ومنتخب مصر من أول موسم".

وتابع عبر قناة الحياة 2: "أما خالد قمر، كنت أتوقع له أكثر من ذلك، لقد كان مميزا للغاية مع اتحاد الشرطة".

وواصل: "من الصفقات الجديدة، أشعر أن كهربا يلعب للزمالك منذ 10 سنوات، وأستمتع أيضا بأداء مصطفى فتحي وأيمن حفني، بالإضافة لجدية كوفي في الملعب".

وتطرق جمال حمزة للمنافس التقليدي: "الأهلي سيكون أقوى كثيرًا في الموسم الجديد، لقد دعم صفوفه بصفقات قوية للغاية في جميع الصفوف".

وأشار: "لقد ضم ثنائي دفاع منتخب مصر ربيعة وحجازي، وإيفونا وأنطوي قوة ضاربة في الهجوم، وصالح جمعة من اللاعبين الذين أحب مشاهدتهم في الملعب".

واختتم: "أرى أيضا ضرورة استمرار فتحي مبروك مديرا فنيا للأهلي، لأنه الأكثر دراية بظروف الفريق في ظل تلاحم الموسمين".

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