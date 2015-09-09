حمزة: التدريب مع الجوهري ' حلم ' وكاجودا ' رغاي '

استعاد جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ذكرياته مع العديد من المدربين الذين عمل معهم طوال مشواره الكروي.

وقال حمزة خلال استضافته عبر قناة "الحياة 2": "باستثناء الجوهري، فإن فينجادا هو أفضل مدرب تعاملت معه في الزمالك".

وأضاف مازحًا: "أما كاجودا فكان رغاي، لدرجة أنه أنهك مساعده أحمد رمزي في التدريبات".

وقاد فينجادا الزمالك للقب الدوري موسم 2004/2003، بينما رحل كاجودا عن الزمالك خالي الوفاض بنهاية موسم 2006/2005.

وواصل حمزة: "أما التدريب مع الجوهري كان حلمًا، فأن اللاعب الوحيد من منتخب الشباب الذي تم تصعيده، وكنت ضمن القائمة المشاركة في كأس أفريقيا 2002".

وتابع: "شوقي غريب ساعدني كثيرًا عندما كان مدربي في منتخب الشباب، وأدين بالفضل لمحمود أبورجيلة في تصعيدي للفريق الأول بالزمالك".

وأتم: "الشهور الستة التي لعبت فيها بصفوف الجونة، كانت من أفضل الفترات في مشواري، بفضل المعاملة الرائعة التي وجدتها من إسماعيل يوسف".

وكان جمال حمزة أنهى مشواره الكروي الموسم قبل الماضي بعد تجربة قصيرة مع حرس الحدود لمدة موسم.