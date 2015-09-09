قيادات نقابية بمصلحة الضرائب تتراجع عن المشاركة فى مظاهرات 12 سبتمبر

أصدر عدد من موظفى مصلحة الضرائب المصرية، بيانًا منذ قليل، يعلنون فيه، عدم مشاركتهم فى مظاهرات 12 سبتمبر بحديقة الفسطاط.

وقال الموظفون: إن جموع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، خرجت يوم الكرامة فى العاشر من أغسطس 2015 للمطالبة بثلاث حقوق مشروعة وهى إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية لحين عرضه على مجلس نواب منتخب، وتحويل المصلحة لهيئة مستقلة، وإقرار نظام حوافز يتلائم مع الطبيعة الخاصة لعمل موظفى الضرائب يكفل لهم الحياة الكريمة.

وأوضح البيان الذى وقع عليه 15 شخصا من قيادات نقابات الضرائب على مستوى الجمهورية: "عندما قمنا بوقفة 10 اغسطس قمنا باحترام قانون التظاهر وحصلنا على تصريح، وكانت الوقفة نموذجية بشهادة الجميع، أعلنا فيها عن مطالبنا المشروعة، ولم نسمح لاحد أن يستغل وقفتنا ورفضنا مشاركة أى أحزاب أو حركات لأنها وقفة عاملين فقط.

ووقع على البيان كلا من: هانى سمير مؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، محمد مسعد محمد من الإدارة العامة لأمانة المناطق، وائل صالح جورجى من مأمورية ضرائب أسيوط ثان عامة، هانى عبد العزيز من منطقة وسط الدلتا، أحمد فرج حسن من اللجان الداخليه المتخصصة بالفيوم، مصطفى بدر منطقة وسط الدلتا، محمد نور من الاسكندرية، محمد بدر من منطقة مبيعات وسط الدلتا، محمد فوزى من مبيعات القاهرة، أيمن مصطفى مصطفى غنيم باحث قانونى بمبيعات ميت غمر، علاء هراس من طنطا، ياسر عبد القادر المنوفية، ايهاب الحمامصى من البحيرة، على خليل من سوهاج، شريف عثمان من المنيا.

وتابع البيان أنه عندما إلتفتت الحكومة لنا وتحدد لنا لقاء مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، استبشرنا خيرا أنه سيتم حل مشاكلنا والاستجابة لمطالبنا , و فى حين أننا وجدنا ترحاب من رئيس الوزراء بالنسبة لطلب تحويل المصلحة لهيئة، وكذلك بالنسبة لاقرار نظام حوافز يكفل لنا الحياة الكريمة، إلا أننا لم نجد نفس التجاوب من وزير المالية والذى رفض موضوع تحويل المصلحة لهيئة، وكذلك عرض نظام للحوافز تم رفضه من جانب جموع العاملين.

وأكدوا أنه فى الوقت الذى يرفض فيه زملاؤهم فى ضرائب القليوبية رشوة بالملايين ويتم تكريمهم من السيد رئيس الوزراء تتكشف قضية فساد كبرى فى الحكومة , ليتبين للجميع ان الفساد لم يكن أبدا فى المطالبين بحقوقهم ولكنه دائما سيكون فى الصامتين المتواريين عن الانظار، على حد ذكر البيان.

وقالوا "لذا فإننا و إزاء كل ما تمر به البلاد ، ورغم إيماننا بأن التظاهر حق كفله القانون ، وأن العاملين الخارجين يوم السبت 12 /9 /2015 لرفض قانون الخدمة المدنية يمارسون حق كفله الدستور والقانون , إلا أننا الموقعون على هذا البيان من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من جميع محافظات مصر نعلن أننا لن نشارك فى مليونية 12 / 9 / 2015 إعلاءًا لمصلحة الوطن وحتى لا يُستغل الأمر ممن لايريدون بمصرنا الخير ، مع التأكيد أننا نتمسك بمطالبنا المشروعة وسنظل نطالب بها بكل الوسائل المشروعة التى كفلها الدستور والقانون .

ووفقا للبيان، فأكدوا أنهم يطالبون رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل لجنة لبحث تحويل المصلحة لهيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء، على أن يكون العاملون ممثلون فى هذه اللجنة تمثيلاً من غير نقابة المالية والضرائب والجمارك، مع تدخل رئيس الوزراء لإصدار قرار بنظام حوافز يكفل الحياة الكريمة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية طبقا للمقدم لوزير المالية.

وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية فقالوا إنهم يطالبون بإيقاف العمل بالقانون لحين وجود مجلس نواب منتخب يقوم بتصحيح عيوب هذا القانون .

وأعلنوا أنه بما لايدع مجال للشك أن مصلحة الوطن تعلو على كل شىء، مؤكدين أنهم مستمرون فى المطالبة بحقوقهم، وقالوا "سنعقد اجتماع بالقاهرة لممثلى جميع المحافظات يوم السبت الموافق 19 / 9 /2015 للنظر فيما تم من جانب الحكومة للاستجابة لمبادرة العاملين ومطالبهم المشروعة.. عاشت مصر بابنائها المحبين لها".