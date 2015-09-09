انطلاق أولى جلسات الأزهرمع أطفال الإصلاحية لتنمية روح الانتماء للوطن

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن مشيخة الأزهر الشريف بدأت اليوم أولى فعاليات المشروع الدعوى التربوى لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أطفال المؤسسة العقابية والإصلاحية للبنين بالمرج، والبالغ عددهم أكثر من 400 طفل من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية لارتكابهم جرائم متنوعة، والعمل على تأهيل أطفال هذه المؤسسات نفسيا واجتماعيا ودينيا وتحويلهم لأعضاء نافعين لأنفسهم وللمجتمع من حولهم.

وأكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، حسب بيان منذ قليل، أن هذا المشروع الدعوى الإصلاحى ينطلق فى ضوء الرسالة السامية للأزهر الشريف الدعوية والوطنية فى نشر سماحة أفكاره ورعايته لكل الفئات المجتمعية، وفى ظل تنامى حركة حقوق الإنسان فى العصر الحديث زاد الاهتمام بالمؤسسات العقابية وأوضاعها لتحقيق أهدافها فى رعاية المحكوم عليهم، وتعديل أفكار المنحرفين منهم، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم وضرورة توفير أخصائيين فى مختلف النواحى الطبية والاجتماعية والثقافية والدينية لجذب هذه الفئة إلى احترام الدين والتحلى بقيمه السمحة السامية والابتعاد عن العنف والجريمة بكل صورها وأشكالها.

ويذكر أن هذا المشروع يتم تفعيله برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والوزيرة غادة والى وزيرة الشئون الاجتماعية، ومن خلال التنسيق مع وزارة الداخلية، وتقوم المؤسسات العقابية بدور فعال فى إعادة إدماج المنحرفين داخل المجتمع عن طريق الإصلاح والتأهيل والتربية التى يتلقونها داخل هذه المؤسسات.