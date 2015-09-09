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البابا تواضروس يصل المعادى وتشديد أمنى فى محيط كنيسة العظة

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البابا تواضروس يصل المعادى وتشديد أمنى فى محيط كنيسة العظة البابا تواضروس يصل المعادى وتشديد أمنى فى محيط كنيسة العظة
وصل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، كنيسة مارمرقس المعادى التى يلقى منها عظة اليوم وكان فى استقباله الأنبا دانيال أسقف المعادى ونواحيها وكهنة الكنيسة.

فيما كثفت الشرطة استعداداتها لاستقبال شعب الكنيسة وآمنت مخارج ومداخل كنيسة مارمرقس وأغلقت بالحواجز الحديدية الشوارع المؤدية لها كإجراءات أمنية متبعة فى استقبال البطريرك.

واستعد مئات الأقباط مبكرًا لعظة البابا اليوم وتواجدوا بالكنيسة منذ الخامسة مساء، حيث امتلأت بمحبى البابا فى انتظار بدء عظته الأسبوعية.

وانتظر فريق من الشمامسة يحملون الآلات الموسيقية بدء العظة ليقودوا البابا إلى داخل الكنيسة.

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مصر 365