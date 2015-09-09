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هانى شاكر: "مصر ليست فى حاجة للغناء باللحم.. خلاص شبعنا منه"

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هانى شاكر: "مصر ليست فى حاجة للغناء باللحم.. خلاص شبعنا منه" هانى شاكر: "مصر ليست فى حاجة للغناء باللحم.. خلاص شبعنا منه"
قال الفنان القدير هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، إن قرار مناشدة الأعضاء الالتزام بالقواعد والآداب العامة وعدم الخروج عن اللياقة والأدب على خشبة المسرح اتخذ بالاجماع، مشدداً على رفضه الغناء بــ"اللحم" حسب قوله.

وتابع:"الغناء باللحم ليست فى حاجة له خلال الفترة القادمة لأننا شبعنا لحم السنين اللى فاتت.. ومجبش مصر ورا إلا الغناء باللحم، كونهم لا يمتلكون القدرة على الغناء بالصوت والألحان".

وأضاف "شاكر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مانشيت" الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى عبر فضائية "ontv"، أنه أصبح عرضه للانتقاد الآن كونه نقيباً للموسيقيين، وتابع:" اللى معرفش ينتقدنى فى الماضى جه الوقت اللى يلاقى فرصة بعدما أصبحت نقيباً..ولا يهزلى شعرة لو فضلوا لمائة سنة كمان ينتقدونى".

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