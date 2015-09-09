القوات المسلحة تنجح فى تصفية 30 عنصرًا إرهابيًا بشمال سيناء

أعلنت القوات المسلحة أنه استمرارا لمراحل العملية الشاملة "حق الشهيد" التى تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية؛ للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، فإن المجموعات القتالية من الجيش الثانى الميدانى مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية، تحت غطاء جوى من الهليكوبتر المسلح، داهمت عددا من البؤر الإرهابية التى تم رصدها والقضاء على العناصر التكفيرية التى تتحصن بها.

وأسفرت نتائج اليوم الثالث من العملية الشاملة عن قتل عدد 30 من العناصر التكفيرية المسلحة التى بادرت بإطلاق النيران على القوات أثناء تنفيذ مهامها والقبض على 41 آخرين من المشتبه بهم، وتدمير عدد 3 عربة و32 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية فى عملياتها الإرهابية والإجرامية.

وأشارت القوات المسلحة فى بيان رسمى إلى انه تم تدمير 80 من العشش والأوكار التى تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية، وكذلك تدمير وإبطال مفعول عدد 18 عبوة ناسفة قامت العناصر الإرهابية بزرعها على محاور التحرك للقوات، إلى جانب تدمير مخزن به 300 كجم من المواد المتفجرة والمسامير التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، كما تم اكتشاف وتدمير 5 فتحات انفاق على الشريط الحدودى تستخدم لاختباء الافراد والعربات والدراجات.

يأتى ذلك وسط التعاون الشديد من مواطنى واهالى سيناء الشرفاء الذين عبروا عن سعادتهم بهذه العملية التى تشكل انطلاقة حقيقية لاستعادة الامن والاستقرار والتنمية لسيناء.

وأعلنت القوات المسلحة أنها تواصل أعمالها القتالية ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها.