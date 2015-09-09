جامعة القاهرة: رعونة مسئولى "التنسيق" سبب اقتحام كلية الهندسة

أعلنت جامعة القاهرة استياءها البالغ من التخبط الذى أحاط بعملية تنسيق القبول اليوم بعد تجمع آلاف من طلاب المرحلة الثالثة أمام كلية الهندسة واقتحامها بناء على معلومات مغلوطة روّجها مكتب التنسيق.

وقالت الجامعة، فى بيان لها اليوم، إنه هالها الرعونة التي تعامل بها بعض المسئولين فى مكتب التسيق حيال المشكلة، وتفكر جديآ فى استمرار استضافة معامل التنسيق بين جنباتها صونا لهيبتها وتقديرا لقيمها وحفاظا على منشآتها.

وأضافت الجامعة، أن طلاب المرحلة الثالثة اقتحموا البوابات التابعة لكلية الهندسة وقطعوا الطريق أمام الكلية، ومنعوا أعضاء هيئة التدريس وضيوف الكلية من المصرين والأجانب من دخولها وعرضوا أمن الكلية للخطر.

وتابع بيان الجامعة، "لولا رعايه الله ويقظه أجهزه الأمن التابعة لمديرية أمن الجيزة والأمن الأدارى التابع للجامعة لوقعت كارثة لا يحمد عقباها".